O ieseanca si iubitul sau, imobilizat la pat, au sunat degeaba la 112 dupa ajutor. Era weekend, iar politistii au ajuns la fata locului abia marti. Nici Judecatoria Raducaneni nu s-a miscat mai repede.Cei doi reclamanti si paratul, Dorel P., locuiesc in case diferite situate insa in aceeasi curte, in Mosna. Existau unele neintelegeri, de la viitoarea imparteala a unei mosteniri inca nedezbatute, acestea intensificandu-se atunci cand Dorel P. se intorcea acasa baut. Iar acest lucru se intampla ... citeste toata stirea