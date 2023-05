Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, anunta ca va depune o sesizare la Tribunalul Bucuresti privind scoaterea AUR in afara legii, el precizand ca in Romania exista "o teama de a aplica legea si o frica de asumare greu de inteles".Alexandru Muraru a declarat vineri pentru News.ro ca va sesiza Tribunalul Bucuresti pentru declansarea actiunii de scoare in afara legii a AUR. El a precizat ca nu poate spune cand va face acest demers, motivand ca este nevoie de timp si ca totul trebuie ... citeste toata stirea