Un deputat iesean s-a dus la Kiev. "Este momentul sa aratam sustinere politica"

Deputatul iesean USR Filip Havarneanu s-a dus la Kiev, urmand ca apoi sa trimita informatii si despre ororile rusesti petecute la Bucha sau Irpin.Dupa un drum de 12 ore, "blindat" cu echipament de protectie de 20 de kg, ieseanul a ajuns in capitala Ucrainei."Ca sa ajung la Kiev, am parcurs o cale lunga. De la Iasi am mers la Bucuresti, de aici la Varsovia, de la Varsovia la Przemysl si apoi, am luat trenul spre Kiev, urmand o deplasare de peste 12 ore. Un drum, in total, de peste 20 de ore, ... citeste toata stirea