Un deputat PSD, in negocieri cu AUR. Ostaficiuc: nu pot sa particip la distrugerea filialei

Unul dintre veteranii PSD Iasi ar urma sa demisioneze din partid si sa se inscrie in AUR. Este vorba despre deputatul Marius Ostaficiuc, spun surse "Ziarul de Iasi": negocierile sunt in plina desfasurare, iar un anunt ar putea veni in aceste zile. Contactat de ZDI, deputatul PSD a confirmat negocierile. Pe lista plecarilor din PSD ar putea sa intre si un alt nume important din filiala.Ostaficiuc: "Nu mai inteleg daca PSD este un partid de stanga sau de dreapta"Informatia ca Marius ... citește toată știrea