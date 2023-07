Echipa de endoscopie interventionala a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie a intervenit in urgenta ieri, 11.07.2023 pentru a salva viata unui pacient care a aspirat un corp strain metalic.Este vorba despre un barbat de 41 de ani, aflat in regim de detentie, care a alertat personalul medical al institutiei unde este retinut deoarece a inceput sa prezinte tuse si expectoratie cu sange proaspat (hemoptizie), wheezing (suieraturi in piept) si durere la nivelul toracelui. A fost transportat in ... citeste toata stirea