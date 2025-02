Un detinut din Penitenciarul Iasi, lovit de-o boala misterioasa

* nimeni nu stie ce are, judecatorii au decis intreruperea executarii pedepsei si un control medical amanuntitAtunci cand a ajuns dupa gratii, in aprilie 2024, D.S. era un munte de om, sanatos tun si numai bun de munca. Dar, a calcat pe bec si s-a ales cu o condamnarea la trei ani si noua luni, cu executare in regim de detentie. Unul inchis, nu putea iesi la munca, n-a avut de facut vreun efort fizic deosebit. Alimentatie OK, chiar el a subliniat asta, multa odihna, tratat conform celor mai ... citește toată știrea