Un director al Primariei Iasi s-a apucat sa vanda... curent!

Facturile lunare ale societtii Servicii Publice depasesc 400.000 de lei * pentru a reduce aceste cheltuieli, societatea Servicii Publice a investit in panouri fotovoltaice, iar acum isi permite chiar sa livreze energie electrica in sistemul nationalScumpirea combustibililor si a energiei electrice din acest an a facut ca multe societati din subordinea Primariei Iasi sa caute solutii in vederea diminuarii facturilor. Daca cei de laCompania de Transport Public au ales sa-si reduca ... citeste toata stirea