Un director de santier din Marea Britanie a facut-o lata la Harlau

Venit din strainatate in concediu, un iesean nu s-a putut abtine sa nu calce in strachini. Absolvent a doar 10 clase, Constantin Huc isi facuse o situatie buna in Marea Britanie, ca director al unui santier de constructii.Pe 19 iulie 2020, intors in concediu la Deleni, Huc a baut singur, la domiciliul parintior, trei litri de vin si doi litri de bere, pe parcursul intregii zile. Aproape de miezul noptii, s-a urcat la volanul automobilului sau Audi, plecand spre Harlau, pentru a-si cumpara ... citeste toata stirea