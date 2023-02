Un dosar bizar. Consiliera pe problema rroma, judecata pentru pornografie infantila. Motas: "O orchestrare"

Consiliera pe problema roma din cadrul Prefecturii va da ochii cu judecatorii. Elena Motas a fost trimisa in judecata pentru pornografie infantila.Motas ar fi detinut un material video in care aparea o minora in posturi indecente. Conform legii, producerea, procurarea, distribuirea, dar si simpla detinere de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu inchisoarea pe un termen cuprins intre unul si cinci ani."Avocatul meu va preciza un punct de vedere juridic. Ce pot spune eu este ca ... citeste toata stirea