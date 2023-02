Un dosar "scoala" pentru proprietarii de masini. Ce trebuie sa solicite daca masina se strica dupa revizie intr-un service

Abia iesit din service de la revizia de rutina, un Volvo relativ nou, de un an, a inceput sa tuseasca si sa trepideze, oprindu-se pe marginea drumului. Service-ul nu si-a asumat nicio responsabilitate, ceea ce a dus cazul in fata judecatorilor.Nici acestia nu au considerat ca reparatiile initiale fusesera facute gresit, dar au sanctionat service-ul pentru comportamentul ulterior fata de proprietara masinii. Un caz "scoala", care arata cum e corect sa procedam si cum nu in astfel de cazuri. ... citeste toata stirea