Asociatia Salvati Copiii a donat Maternitatii "Cuza Voda" din Iasi un echipament esential, indispensabil in tratarea prematurilor care se nasc cu probleme de retinopatie.Echipamentul in valoare de 28.000 de euro a fost donat maternitatii si inaugurat in cursul zilei de ieri, 17 mai 2023. Conform medicilor si a studiilor invocate de asociatie, aproximativ 50% dintre copiii care se nasc prematur, la o varsta gestationala mai mica sau egala cu 32 de saptamani, vor dezvolta o forma de retinopatie ... citeste toata stirea