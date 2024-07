Un elev de la "Racovita" a luat aur la Balcaniada de Matematica

Tudor Chelaru, elev in clasa a VII-a la Colegiul National "Emil Racovita" din Iasi, a obtinut Medalia de Aur la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori.La competitia cares-a desfasurat in Turciaau mai participatinca cinci elevi din Romania. Fiecare dintre ei s-a intors acasa cu medalii de argint.Printre ei s-a aflat si Ilinca-Rucsandra Radu, eleva in clasa a VII-a, la Colegiul National din Iasi, coordonata de prof. Gabriela Zanoschi. "Nu aveam asteptari asa de mari la inceput. ... citește toată știrea