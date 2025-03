Un elev din Iasi, care sufera de autism, a luat la bataie o profesoara in timpul cursului, apoi a incercat sa se arunce de la etaj

Incident grav intr-un liceu din Iasi. O profesoara de chimie a fost agresata de unul dintre elevi chiar in timpul orelor de curs. Cand a constientizat gravitatea gestului sau, adolescentul cunoscut cu tulburari din spectru autist, a intrat in panica si a incercat sa se arunce pe un geam.In acest moment, elevul a ramas acasa pentru a primi consiliere de specialitate, iar cadrul didactic a mers la ore, desi ar fi fost ranita in urma incidentului de ieri.Totul ar fi pornit de la faptul ca, la ... citește toată știrea