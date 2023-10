Arhiepiscopia Iasilor organizeaza in perioada 5 - 6 octombrie, cu o zi inaintea inceperii pelerinajului la moastele Sfintei Parascheva, cateva evenimente in memoria ierarhului Irineu Craciunas, care a fost intre 1969 - 1973 episcop-vicar al eparhiei, cu titlul "Suceveanul". Doxologia anunta ca au fost facute demersurile ca Irineu Craciunas sa fie pomenit vineri, 6 octombrie, in cadrul Sfintei Liturghii care se va oficia la Catedrala Mitropolitana.Joi, 5 octombrie, la Sala "Iustin Moisescu" ... citeste toata stirea