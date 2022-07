Un europarlamentar austriac, la Iasi. Defrisarile din Padurea Dobrovat ajung la Curtea de Justitie a UE

Daca guvernul nu va reusi in urmatoarele saptamani sa opreasca taierile ilegale, risca sa fie amendat cu 100.000 de euro pe zi. In Europa, doar Polonia a mai fost sanctionata astfel - pentru interventii intr-o padure din patrimoniul UNESCO."Daca noi nu ne mobilizam, implicarea sectorului forestier are o influenta destul de puternica asupra autoritatilor si este cumva batista pe tambal: sa fie liniste, sa fie bine, sa nu ne deranjam", a sustinut in fata jurnalistilor Mihai Diac, initiatorul ... citeste toata stirea