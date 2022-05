Un evazionist a imbatranit asteptand verdictul: a scapat de puscarie!

Un evazionist a fost iertat de judecatori, care i-au aplicat doar o pedeapsa cu suspendare. Dosarul a ajuns in instanta dupa 8 ani de la comiterea faptelor, iar inculpatul a imbatranit asteptand verdictul. Doar un sfert din prejudiciul calculat de Fisc a fost recunoscut de magistrati, recuperarea banilor fiind in continuare o problema deschisa.Viorel Turcitu a fost trimis in judecata in 2018, pentru fapte comise in toamna lui 2010. Turcitu administra o firma specializata in comertul cu ... citeste toata stirea