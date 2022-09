Un eveniment cu adevarat exceptional. Reputatul tenor Roberto Alagna a fost si nu a fost aseara la Opera din Iasi

Iesenii iubitori de opera au fost pregatiti sa mearga miercuri seara, 21 septembrie, in Sala Mare a Teatrului National "Vasile Alecsandri", pentru a-l vedea pe celebrul tenor Roberto Alagna interpretand rolul lui Don Jose, in cunoscuta piesa Carmen, de Georges Bizet. Doar ca in dimineata zilei de ieri, cu 12 ore inainte de eveniment, conducerea institutiei s-a vazut nevoita sa apeleze la unul dintre cei mai experimentati solisti din opera - Cosmin Marcovici - pentru a-i tine locul tenorului ... citeste toata stirea