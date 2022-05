Un expert international in educatie vine la Iasi pentru a le vorbi profesorilor despre educatie in contextul digitalizarii (P)

Teme precum neurostiinta in educatie, modalitati inovative de predare sau invatarea prin joc si poveste vor fi abordate in cadrul Conferintei "Viitorul educatiei in contextul digitalizarii" organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in parteneriat cu compania Quartz Matrix, pe 31 mai 2022, incepand cu ora 12.00, in complexul Palas, la Sala Chopin.Conferinta se adreseaza directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar si va curpinde informatiile necesare ... citeste toata stirea