Un fenomen care se repeta de Sarbatori: pacienti in varsta, abandonati de familii in spital

La Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi sunt in aceasta perioada mai multe cazuri de pacienti care au fost abandonati de rudele care ar trebui sa ii aiba in grija. In Clinica de Nefrologie se afla internati inca de dinainte de Craciun pacienti care au avut nevoie de tratament, iar acum starea lor de sanatate s-a ameliorat, astfel incat prezenta lor in spital nu mai este necesara din punct de vedere medical.Un barbat in varsta de 84 de ani, din Iasi, care sufera de prorbleme cardiace, ... citeste toata stirea