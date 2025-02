Un fildes de mamut, cu tot cu craniu, va fi restaurat la Iasi

Relicva apartine unui mamut de stepa si este unicul de acest gen din Romania. Masoara aproape 3 metri, iar unicitatea asta vine din faptul ca are si mare parte din craniu. Potrivit specialistilor, acesta ar fi trait in urma cu peste 350.000 de ani. Fildesul a fost descoperit in anii '60 in apropiere de Holboca, iar acum va fi restaurat.Coltul de mamut a fost descoperit in 1956 intr-o lu tarie din comuna Holboca, iar atunci apecialistii au scris despre el chiar si intr-o revista internationala ... citește toată știrea