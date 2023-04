Filmul artistic independent despre Experimentul Pitesti, inceput in 2011 de regizoarea Victoria Baltag, va rula la Cinematograful Ateneu din Iasi, vineri, 28 aprilie 2023, de la ora 20:00, in cadrul unei proiectii de gala in prezenta echipei. Proiectia lungmetrajului se va desfasura in scop caritabil si va fi urmata de o sesiune de intrebari cu realizatorii filmului."Lungmetrajul despre Experimentul Pitesti este un proiect realizat cu suflet, pentru suflet. Va invit cu drag si sinceritate sa ... citeste toata stirea