O masina veche de 100 de ani, unicat in Romania, a participat la parada RETRO din Iasi. In intreaga lume mai sunt doar 250 de exemplare.Gabriel Garlea, organizator eveniment: "Este un Ford din 1914, in proportie de 99% original, 1% neoriginal este aceasta bancheta."Masina, o raritate, i-a cucerit pe toti cei care s-au apropiat de ea. Gabriel Garlea: "In lume sunt maximum 250 de exemplare, in Romania este unicat."La 100 de ani de la fabricare, masina functioneaza perfect. Valoarea ei este ... citeste toata stirea