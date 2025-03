Un fost concurent la "Chefi la cutite", arestat la Iasi pentru viol si agresiune sexuala asupra unei fete de 14 ani

Un fost concurent la "Chefi la cutite" risca ani grei de inchisoare, dupa ce a fost arestat preventiv sub acuzatia ca ar fi violat si agresat sexual o minora in varsta de 14 ani.Teodor Valentin Mocanu, de profesie jurist, a devenit cunoscut in Iasi dupa ce a participat la show-ul culinar "Chefi la cutite", dar nimeni nu banuia ca in spatele unei figuri zambitoare se ascunde un agresor sexual.Dosarul in care este acuzat a fost inceput in luna februarie a acestui an, atunci cand parintii unei ... citește toată știrea