Un fost pilot de Formula 2 si-a extins afacerile in Iasi. Pista de karting acoperita, pe Calea Chisinaului

Un fost pilot de curse in Formula 2 mizeaza pe Iasi: a investit aproximativ 3 milioane de euro intr-o pista acoperita pentru curse cu karturi electrice. Robert Visoiu, fondatorul circuitului Vmax Karting, si-a extins afacerea in Iasi anul trecut, in luna noiembrie, dupa ce a deschis doua locatii in Bucuresti si una in Cluj.Pentru a trai 8 minute de adrenalina pe circuit, cei care iubesc masinile, viteza si cursele trebuie sa plateasca cel putin 80 de lei, fiind disponibile in locatia din Iasi ... citește toată știrea