Un fost politist a dat noua spargeri la Iasi in decurs de numai patru luni. Se specializase pe golit seifuri

Un fost politist s-a specializat in furtul si golirea seifurilor din farmacii si sali de jocuri. A operat timp de patru luni, timp in care a dat noua spargeri. A fost retinut intamplator, fiind depistat de gardieni avand asupra sa un cutit in zona de agrement a complexului Palas. Va avea posibilitatea de a-si perfectiona stilul de lucru, intrucat judecatorii au fost blanzi.Madalin Silitra fusese agent de politie rurala in cadrul IPJ Vaslui, in ultima vreme lucrand ca muncitor necalificat. ... citeste toata stirea