Un functionar din Primaria Pascani cerea 2.000 - 2.500 euro pentru autorizatii de constructie

Lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au pus in executare, in data de 07.04.2022, doua mandate de perchezitie domiciliara, respectiv unul la sediul Primariei municipiului Pascani, judetul Iasi, iar un altul la domiciliul unui functionar public, angajat al institutiei mentionate.In fapt, in perioada iulie - decembrie 2021, persoana ... citeste toata stirea