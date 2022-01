Un furt cum nu s-a mai vazut, langa bancomat, in Podu Ros

Cel mai castigat dintre hotii care au furat portofelul unei iesence a fost cel care si-a retinut la imparteala cardul bancar al victimei. In aceeasi seara, i-a sustras din cont de sase ori mai multi bani decat ii furase din portofel. Urmarea a fost un spor de pedeapsa, Alin Pitai raspunzand in fata legii nu doar pentru furt, ci si pentru efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.Faptele s-au petrecut in seara zilei de 29 decembrie 2017, cand ieseanca se oprise la un bancomat din ... citeste toata stirea