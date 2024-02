Un furt marunt, de 30 de lei, comis de un om al strazii a provocat o ampla dezbatere juridica printre magistrati

Un furt marunt comis de un om al strazii a provocat o ampla dezbatere juridica printre magistrati. Judecatorii au vrut sa renunte la aplicarea vreunei pedepse, dar procurorii s-au opus, pentru ca hotul era recidivist. Or, in aceasta situatie, trebuia ca instanta sa dispuna ceva. Curtea de Apel a dispus achitarea. Pentru un furt cu prejudiciu zero, ar fi fost absurd sa se mai cheltuiasca banii publici.Lucian P. a fost trimis in judecata in septembrie 2021 pentru furt. Cu un an si jumatate ... citește toată știrea