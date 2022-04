Un "gainar" a fost prins la Andrieseni cu ajutorul cainelui de urma

Un gainar din Andrieseni a fost prins cu ajutorul cainelui de urma. Timp de doua luni, barbatul daduse mai multe spargeri pe raza comunei, furand practic tot ce ii cadea in mana.La inceputul lunii august 2018, in plina zi, Andrei Pingescu a sarit gardul unei case nelocuite, furand din magazie un motofierastrau pe benzina, un polizor electric si o pereche de ghete. In aceeasi seara, hotul a vandut motofierastraul si faiul unui consatean, contra sumei de 100 de lei si a unui telefon Alcatel in ... citeste toata stirea