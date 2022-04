Un grec a scapat de sanctiune pentru ca politistii nu au avut un interpret

Un sofer grec a plecat din Romania cu un gust amar. Sanctionat degeaba de un politist pus pe fapte mari, Pavlos D. si-a mai pierdut si un an si opt luni din viata pe holurile instantelor iesene. In cele din urma, a avut castig de cauza.In iulie anul trecut, Pavlos D. a ajuns in Iasi, conducand un tir, pentru a descarca materiale de constructie la santierul viitorului Centru International de Arta Contemporana de la fosta Baie Publica. Intrat pe strada Sf. Petru Movila, venind dinspre gara, ... citeste toata stirea