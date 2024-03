Un grup de tineri din Iasi, care s-a aventurat pe un traseu extrem de dificil din Ceahlau, a fost la un pas de o tragedie

Un grup de tineri din Iasi, care s-a aventurat pe un traseu interzis de pe masivul Ceahlau, a fost la un pas de o tragedie.Norocul tinerilor a fost ca o echipa de Salvamont Neamt se afla in apropiere si a reusit sa ii aduca in siguranta intr-o zona sigura. Pentru aceasta a fost nevoie de sase ore de munca sustinuta din partea salvatorilor.Povestea tinerilor din Iasi, pe larg"Cu 24 de ore in urma, un grup de patru tineri din Iasi au ignorat cu nepasare avertismentele punctului de informare ... citește toată știrea