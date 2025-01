Un harlauan merge la inchisoare din pricina zgarceniei sale

In ianuarie 2022, doi tineri din Harlau, Gelu U. si Valentin T. au fost condamnati la cate un an si zece luni, dar cu suspendare. Asta, dupa ce l-au batut zdravan pe un anume Florin B. In plus, cei doi au fost obligati sa plateasca, in solidar, suma de 15.000 lei victimei agresiunii lor. Adica, 7.500 lei de caciula, bani ce trebuiau achitati in timpul termenului de supraveghere, care fusese stabilit la trei ani.Valentin a oftat, s-a incordat si a platit. In rate, dar a platit. In schimb, Gelu ... citește toată știrea