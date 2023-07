Un hot a reusit performanta de a ramane in libertate doar o jumatate de zi. Abia liberat la termen dupa executarea unei pedepse si intors in sat, a spart un magazin mixt, pentru a-si face "aprovizionarea". A fost ridicat de politisti in aceeasi seara.Vlad Iulian Motohoi fusese liberat din penitenciarul Bacau pe 13 noiembrie anul trecut, dupa executarea unei pedepse de 1 an si 10 luni de detentie pentru savarsirea mai multor infractiuni. In aceeasi zi, in jurul pranzului, s-a intors acasa, in ... citeste toata stirea