Un hot din Tatarasi s-a "lovit" de politistii sectiei 3 Iasi, dupa ce a iesit de la locul faptei. Tanarul voia sa se faca nevazut cu 5 telefoane performante si mai multe cabluri de alimentare

Un tanar din Tatarasi s-a crezut in filme si a incercat sa fure cateva telefoane dintr-o cladire in care se afla o societate comerciala. Acesta a escaladat zidul cladirii, aflat in zona bulevardului Primaverii si a patruns inauntru, reusind sa fure 5 telefoane, un incarcator si 9 cabluri de alimentare. Doar ca, socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, asa ca la iesire a dat nas in nas cu politistii Sectiei nr. 3 care l-au condus la sectie.La data de 17 ianuarie a.c., politistii ... citeste toata stirea