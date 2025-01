Un iesean a ajuns la inchisoare din pricina unui frigider primit cadou!

Daniel B. din Uricani e un alcoolic cronic, scandalagiu notoriu, i se pot reprosa multe, dar in niciun caz faptul ca si-ar neglija familia. Dimpotriva, este extrem de grijuliu cu sotia si cele doua fete, cateodata in exces. Dur si autoritar. Comportament care i-a adus, in septembrie 2023, un ordin de protectie. Atunci, el a fost evacuat din locuinta si, conform hotararii judecatoresti, n-avea ce sa mai caute acolo in urmatoarele noualuni. In plus, ii era interzis sa se apropie la mai mult de ... citește toată știrea