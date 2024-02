Un iesean a aruncat in aer casa surorii sale, cu ajutorul a trei butelii

M.N. locuieste la parterul casei ce apartine surorii sale, aceasta stand la etaj. Tot la etaj se afla si fiica barbatului. Satule de betiile si scandalurile provocate de M.N., femeile i-au cerut sa-si gaseasca alt domiciliu, ca nu-l mai suporta.Impricinatul n-a procedat asa, ci s-a razbunat ca un terorist profesionist. Mai intai, a umplut toate cele trei butelii ce se aflau in partea de locuinta ocupata de el, apoi, in dimineata zilei de 21 noiembrie 2023, in jurul orei 5.00, a dat drumul la ... citește toată știrea