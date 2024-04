Un iesean a asteptat 15 ani si a platit 620.000 lei ca sa fie reabilitat

* barbatul fusese condamnat pentru mai multe furturi si talharii * dupa intoarcerea in libertate, in 2012, a devenit cetatean model * a achitat toate cheltuielile judiciare, despagubirile si daunele, a muncit onest si a economisit din greu * acum are cazierul curatAiurelile tineretii l-au facut pe ieseanul Florin P. sa plateasca din greu. N-a ucis, n-a violat, doar furturi si mici talharii. Multe si suficiente pentru ca, in 2008, sa se aleaga cu o pedeapsa rezultanta de cinci ani si sase luni ... citește toată știrea