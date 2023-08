Un iesean cere instalarea a doua semafoare suplimentare in centrul orasului. El a solicitat instantei obligarea Primariei la montarea unor astfel de dispozitive la capetele pasajului "Mihai Eminescu", invocand riscul de accidente. Magistratii Judecatoriei au refuzat sa se pronunte, apreciind ca Primaria este singura in masura sa ia decizii cu privire la traficul in municipiu.In actiunea sa, Valeriu M. afirma ca modul in care sunt gandite traversarile pietonale ale bulevardului Independentei ... citeste toata stirea