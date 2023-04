Un iesean si-ar putea depune candidatura la titlul de cel mai rapid hot, in cadrul vreunui campionat de furt-viteza. In decurs de doar o ora si 33 de minute, a reusit sa dea 9 spargeri. Prada a fost modesta, dar condamnarea va fi severa.Andrei Paraleste a trecut la treaba in noaptea de 17/18 februarie a anului trecut. La ora 0.34, a fortat usa unui magazin din apropierea Prefecturii, de unde a furat 460 lei aflati in casa de marcat. Din neatentie, a scapat o bancnota de 50 de lei pe jos. Dupa ... citeste toata stirea