Un iesean a dat lovitura, pe bicicleta, in pandemie. A avut o sansa din 30 !

Jumatate dintre afacerile pornite in anul 2019 prin "Diaspora Start Up" s-au inchis. Dintre cei ramasi, multi abia rasufla, iar foarte putini vor rezista inca trei ani. Dintre toate proiectele finantate, unul are succes pana acum. Bogdan Termure a inceput cu 3 angajati si are acum 180. Pana la sfarsitul anului crede ca ar putea avea 350-400. Oamenii lui sunt cei din spatele marilor platforme de livrari la domiciliu. E partenerul principal pentru Glovo, dar si cei de la Tazz, Takeaway sau Bolt ... citeste toata stirea