Un iesean a facut prapad intr-o sala de jocuri dupa ce si-a pierdut banii. A fost amendat, iar patronul a ramas cu paguba

Dupa ce a jucat timp de doua ore la pacanele, un iesean a iesit nervos din sala in care isi pierduse banii. Din pacate pentru el, in loc sa se duca acasa, a preferat sa se intoarca dupa o vreme, pentru a se razbuna pe aparate. Fapta l-a adus in fata judecatorilor.Petrica Cristisor a intrat intr-o sala de jocuri din Harlau in noaptea de 8/9 martie 2020, in jurul orei 2.50. Pana la 4.40, a jucat la doua aparate consecutiv. A parasit incinta nervos, dar a revenit dupa o jumatate de ora, pe cand ... citeste toata stirea