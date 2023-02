Un iesean a fost batut cu porcul abia parlit

* agresorii au ramas fara slanina si cotlet, in plus s-au ales si cu amenzi penaleEpisod parca decupat din Cascadorii rasului, inaintea Craciunului 2019, in Cotnari. Cumetrii Danut si Iulian S. tocmai facusera felul unui purcel obez si-l parjoleau cu arzatorul cuplat la butelia de aragaz. Operatiune care se derula in curte, la nici doi metri de gardul ce dadea in drumul mare.Zaharia D., un tanar orasean, tocmai venise in vizita la bunicii sai, pentru a-si petrece sarbatorile de iarna ... citeste toata stirea