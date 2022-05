Un iesean a fost la un pas de moarte. A cazut in gol de la etajul patru

Un tanar a fost la un pas de moarte dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc din cartierul Mircea cel Batran. Barbatul in varsta de 21 de ani a ajuns in stare grava la spital. Medicii spun ca prognosticul este rezervat.Sefa UPU de la Spitalul Sf Spiridon, dr Diana Cimpoesu, a declarat ca barbatul in varsta de 21 de ani se afla in stare avansata de ebrietate atunci cand a fost adus la unitatea medicala. In urma investigatiilor s-a observat ca acesta a suferit mutiple contuzii si ... citeste toata stirea