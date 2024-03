Un iesean a gasit un proiectil in gradina in timpul unor lucrari agricole

Un iesean a gasit sambata un proiectil in gradina in timpul unor lucrari agricole. De la inceputul anului, pirotehnistii ISU iasi au intervenit in 42 de misiuni de asanare si au gasit 205 proiectile de diverse calibre, 3 grenade, 15 bombe de aruncator si alte 39 de elemente de munitie."Misiune asanare munitie neexplodata, proiectil gasit in gradina unei persoane fizice, ca urmare a lucrarilor agricole, in localitatea Breazu, com. Rediu. La locul solicitarii se deplaseaza echipajul pirotehnic ... citește toată știrea