Un iesean a incercat sa se sinucida cu un asomator pentru porci. Azi trebuia sa semneze actele de divort

Medicii de la SMURD au intervenit la un caz extrem de grav in aceasta dimineata. Un barbat de 41 de ani din Iasi a incercat sa se sinucida, impuscandu-se in cap cu o arma artizanala improvizata. Conform primelor informatii, acesta urma sa semneze astazi actele de divort."Este vorba de o plaga impuscata in regiunea temporala dreapta. A fost gasit cu traumatism cranio-cerebral prin impuscare, afazie globala (n.red. leziune cerebrala grava), respiratie stertoroasa (n.red. care imita zgomotul ... citește toată știrea