Un iesean a incercat un viol pe bulevard, ziua in amiaza mare

Vineri, 18 octombrie, judecatorul de camera preliminara a dispus inceperea procesului in care Andrei David C. este inculpat pentru agresiune sexuala. Individul a dovedit o indrazneala iesita din comun in dupa amiaza de 7 iunie a.c., atunci cand a incercat s-o violeze pe G.M. in plina strada, fara sa-i pese ca, la acea ora, zona era intens circulata. Oameni care se intorceau de la serviciu, oameni care mergeau sa se aprovizioneze de la hipermarketul din apropiere, elevi si studenti care ... citește toată știrea