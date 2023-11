Misiune extrem de dificila pentru salvamontistii nemteni, in noaptea de 11 spre 12 noiembrie, dupa ce un turist cazat la Cabana Dochia (un barbat de 42 de ani, din Iasi) s-a impiedicat, a cazut pe scarile abrupte de la intrare si s-a oprit pe terasa, direct in cap. A intrat imediat in coma, nu raspundea nici la stimuli luminosi, nici la stimuli durerosi si prima intrebare a salvatorilor a fost daca va face fata transportului, in conditiile in care afara viscolea."Avea tensiunea 8 cu 5 si o ... citeste toata stirea