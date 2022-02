Un iesean a ramas fara permis, dupa ce a semnat procesul-verbal fara sa-l citeasca

Ieseanul Constantin C. (42 de ani) este sofer profesionist si, conform fisei postului, are de facut multe drumuri in lungul si-n latul tarii. Acum, de voie, de nevoie, si-a luat concediu fara plata pentru o luna de zile, in urma unei gafe monumentale. Pe 2 noiembrie 2021, Constantin conducea autoturismul prin centrul Capitalei. Ajunsese la un semafor si avea de virat dreapta, spre Splaiul Unirii. N-a trebuit sa astepte, imediat s-a facut verde, atat pentru el, cat si pentru pietoni. Ieseanul ... citeste toata stirea