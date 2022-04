Un iesean a rapit o iapa imbracata intr-un hanorac

* cainele a vrut sa mearga si el, dar a fost refuzat din cauza urechii lipsa * ca sa nu fie gasit de politisti, infractorul s-a internat la SocolaAlaltaieri, magistratii de la Judecatoria Iasi au dat verdictul in cel mai bizar caz de furt/rapire petrecut in ultimele decenii, pe raza judetului. Totul a inceput in seara de 2 decembrie 2021, cand Daniel C. din Scobalteni a plecat in vizita la familia D. S-a urcat, impreuna cu doi prieteni, sot si sotie, in caruta proprietate personala, la care ... citeste toata stirea