Un iesean a ratat impuscarea politistilor care l-au incatusat. Si-a uitat pistolul acasa

Dupa doar trei luni de libertate, ieseanulFlorinS. se intoarce in temnita. Acum, el e judecat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si amenintare, fapte savarsite cu cateva zile inainte de Craciun.Iesise din inchisoare la sfarsitul toamnei, prima lui grija a fost sa-si achizitioneze un revolver de pe piata neagra. Plus munitia de rigoare. Nu iesea din casa neinarmat, avea destui dusmani in comuna. Dar, in seara de 14 decembrie, s-a grabit si asta l-a costat ... citește toată știrea